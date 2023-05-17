Зрадника, який "наводив" ворожі ракети на залізничні мости і заводи на Львівщині, засуджено до довічного ув'язнення

За матеріалами Служби безпеки України суд призначив зраднику, який "наводив" російські ракети, найвищу міру покарання - довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"За матеріалами СБУ, довічне ув’язнення отримав зрадник, який "наводив" російські ракети на залізничні мости та заводи на Львівщині. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ще одного російського агента, який передавав РФ локації Сил оборони і стратегічних підприємств на заході України", - йдеться в повідомленні СБУ в середу.

Ворог використовував розвіддані зрадника з метою коригування повторних ракетних ударів по ключових транспортних артеріях і промислових об'єктах області.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника в травні 2022 року в результаті багатоетапної спецоперації у Львівській області.

Згідно з даними слідства, було засуджено жителя обласного центру, якого після початку повномасштабного вторгнення завербувала російська спецслужба.

У поле зору ворога засуджений потрапив через свою деструктивну активність на прокремлівських телеграм-каналах, зокрема на "Соловьев Live" та "Кадыров 95".

З метою виконання завдань противника зрадник особисто об'їжджав територію області та фіксував місцезнаходження військових об'єктів і критичної інфраструктури.

Ворожий агент також відстежував наслідки повітряних атак агресора по регіону та надсилав відповідні "звіти" окупантам, які відзначали технічний стан українських об'єктів.

Для комунікації з ворогом зрадник використовував месенджери.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.