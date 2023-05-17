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15:05 17.05.2023

Бельгія готова навчати українських пілотів, але не може надати літаки F-16

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Бельгія готова навчати українських пілотів, але не може надати літаки F-16

Бельгія готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16, однак не може надати Україні цей тип літаків, повідомляє видання DeMorgen із посиланням на кабінет бельгійського прем'єр-міністра Александера де Кроо.

"Під час саміту в Гаазі на початку цього місяця питання F-16 також обговорювали під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів", - заявили в кабінеті прем'єра Бельгії.

Бельгійські ВПС використовують F-16 американського виробника Lockheed Martin із кінця 1970-х років, тому вони мають великий досвід роботи з цими літаками, зазначає видання.

Причина, через яку Бельгія не може поставити Україні F-16, полягає в тому, що всі бельгійські літаки перебувають в експлуатації, зокрема для захисту повітряного простору країн Бенілюксу та Балтії.

Бельгійська армія має орієнтовно 50 літаків F-16. Найближчими роками ці винищувачі буде поступово замінено 34 новими F-35.

Для відправлення F-16 американського виробництва в Україну необхідний дозвіл із Вашингтону.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент Франції Еммануель Макрон заявили про готовність навчати українських пілотів керувати сучасними західними винищувачами.

Теги: #бельгія #f_16

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