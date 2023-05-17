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14:16 17.05.2023

До системи "єВідновлення" за тиждень роботи внесено 10,4 тис. заявок

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До системи "єВідновлення" за тиждень роботи внесено 10,4 тис. заявок

За тиждень роботи програми "єВідновлення" до застосунку "Дія" внесено 10,4 тис. заявок на отримання грошової допомоги, повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Згідно з пресрелізом міністерства, 56% заявок стосуються допомоги у відновленні квартири, 43,4% - приватного будинку, менше ніж 1% - інших житлових приміщень.

Найбільше заявок подали в Харківській області (3,5 тис.), Київській (2,8 тис.), Миколаївській (870), Донецькій (688) і Херсонській (649).

За даними відомства, на сьогодні органи місцевого самоврядування створили 108 комісій для огляду пошкоджень житла та ухвалення рішення про схвалення заявок.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України виділив на "єВідновлення" 4,4 млрд грн.

10 травня Мінцифри запустило послугу "єВідновлення" в "Дії", а банки - відповідні картки з кешбеком від 1% до 15%. Щоб одержати допомогу, потрібно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" та відкрити спеціалізований рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми (А-Банк, monobank, ПриватБанк, ПУМБ і Сенс Банк).

Послугу розробило Мінвідновлення спільно з Мінцифри за підтримки проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та Світового банку.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 21 квітня ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає надання громадянам, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна за допомогою електронної послуги "єВідновлення".

Теги: #заявки #нерухомість #євідновлення

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