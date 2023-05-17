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14:12 17.05.2023

Українці, змушені отримати паспорт РФ на ТОТ для збереження життя, є жертвами злочину - Лубінець

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Українці, змушені отримати паспорт РФ на ТОТ для збереження життя, є жертвами злочину - Лубінець

Український уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що особи, які вимушені були отримати паспорт країни-агресора на тимчасово окупованих територіях України з метою зберегти життя, а також для виїзду із захоплених територій, є жертвами злочинів РФ.

"Інформую, що примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях України визнається грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема відповідно до статті 45 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, яке є додатком до Четвертої Гаазької конвенції від 18 жовтня 1907 року", - написав Лубінець у телеграм-каналі в середу.

Крім цього, згідно зі статтею 25 Конституції України, кожен має право на зміну громадянства, що виключає можливість визнання результату примусової зміни громадянської належності. Це право не може бути скасовано в будь-якому разі і щодо будь-якої країни.

Омбудсмен наголосив, що "відтак протиправні дії окупаційних органів щодо примусової автоматичної паспортизації є негуманними й такими, що суперечать принципам поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях, зокрема встановленим положенням Четвертої Женевської конвенції".

Лубінець наголосив, що отримання російського паспорта в жодному разі не є підставою для втрати українського громадянства.

Ця позиція України ґрунтується на положеннях статті четвертої Європейської конвенції про громадянство щодо принципів уникнення явища безгромадянства і неприпустимості безпідставного позбавлення громадянства.

"Тож у більшості випадків отримання псевдопаспорта країни-агресора є вимушеним кроком, коли йдеться про збереження життя та здоров’я особи або членів родини і використовується для виїзду з тимчасово окупованої території через треті країни", - зауважив Лубінець.

Він наголосив, що особи, які були змушені отримати паспорт РФ за таких обставин, "не можуть вважатися злочинцями, радше - жертвами злочину".

Теги: #омбудсмен #паспорт_рф #тот

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