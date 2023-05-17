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12:07 17.05.2023

У Рейк'явіку підписано політичну декларацію про створення Реєстру шкоди, завданої агресією Росії проти України - Шмигаль

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У Рейк'явіку підписано політичну декларацію про створення Реєстру шкоди, завданої агресією Росії проти України - Шмигаль

У Рейк'явіку (Ісландія) підписано політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Щойно в Рейк’явіку підписали політичну декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Дякую Раді Європи та всім державам-учасницям, які на високому рівні підтримали це знакове рішення", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, реєстр є важливим етапом на шляху до справедливості та відшкодування Україні та українцям шкоди, яку Росія завдала війною.

"Тепер необхідно забезпечити безпосередньо роботу реєстру, аби постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви. Наша мета - створення комплексного механізму компенсації, який забезпечить виплату Росією повного відшкодування Україні відповідно до міжнародного права. Зокрема за рахунок російських активів у світі. Рухаємося до мети разом із партнерами", - підсумував він.

У свою чергу заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра повідомила, що підписантами декларації є 34 країни: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Україна.

Асоційованими членами також є: Албанія, Ліхтенштейн, Молдова, ЄС, США, Канада, Японія, а також ще три країни висловили готовність і проходять внутрішні процедури: Андорра, Болгарія, Швейцарія.

Водночас не підписали документ шість країн: Азербайджан, Вірменія, Боснія, Угорщина, Сербія і Туреччина.

За словами заступниці міністра, реєстр створюють як платформу для міжурядової співпраці, чинну в інституційних межах Ради Європи.

Сам реєстр є юридичною особою згідно з національним законодавством Королівства Нідерландів і України та розміщується фізично у Нідерландах.

Мудра заявила, що реєстр: отримуватиме й оброблятиме інформацію про вимоги щодо відшкодування шкоди та докази; є першим компонентом майбутнього Міжнародного компенсаційного механізму, який буде створений окремим міжнародним договором у співпраці з Україною; будь-яка держава-член чи спостерігач Ради Європи та Європейського Союзу, а також будь-яка інша держава, яка проголосувала за резолюцію ГА ООН (14 листопада 2022 року), може приєднатися до реєстру.

 

 

Теги: #декларація #шмигаль

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