Події

11:13 17.05.2023

Україна просунулася в питанні повернення зі Швейцарії понад $113 млн, заарештованих на рахунках Жеваго - ДБР

2 хв читати
Україна просунулася в питанні повернення зі Швейцарії понад $113 млн, заарештованих на рахунках Жеваго - ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, (АРМА) працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації понад $113 млн, заарештованих на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є колишній народний депутат, акціонер банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго, повідомляє ДБР.

У повідомленні бюро в телеграм-каналі в середу зазначено, що кошти було заарештовано на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 року за запитом ДБР.

"Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує $113 млн. Наразі ДБР вживає заходів щодо застосування механізму передачі в АРМА заарештованих коштів за сприяння швейцарської сторони", - наголошується в повідомленні.

У бюро нагадують, що в рамках розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри пред'явлено деяким топменеджерам банку. "Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку", - уточнюють у ДБР.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних із ним юридичних осіб. Зокрема, заарештовано акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, пов'язаних із колишнім депутатом. Серед іншого йдеться про 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхту.

У жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 млн грн було передано до АРМА. Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів і 26 об'єктів нерухомості - оздоровчих комплексів, готелів, житлових і комерційних приміщень, розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тис. кв. м.

"ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки. У результаті цієї співпраці за запитом ДБР 27 грудня 2022 року Костянтина Жеваго затримано в одному з готелів Куршевелю", - нагадують у бюро.

30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері винесла судове рішення, яким відмовила в задоволенні клопотання про екстрадицію нардепа-втікача. Суд мотивував своє рішення тим, що "держава-запитувач, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи".

Прокурор Французької Республіки планує подати апеляційну скаргу на зазначене рішення, водночас Жеваго продовжили дію терміну раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

 

Теги: #жеваго #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:58 16.05.2023
Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду

Жеваго заперечує причетність до ситуації навколо Верховного Суду

10:20 16.05.2023
ДБР повідомило про підозру в держзраді одному з керівників 501 бригади морпіхів, через якого 277 військових опинилися в полоні

ДБР повідомило про підозру в держзраді одному з керівників 501 бригади морпіхів, через якого 277 військових опинилися в полоні

10:34 15.05.2023
ДБР направило до РНБО листи щодо примусового вилучення майна 15 юридичних і 6 фізичних осіб, пов'язаних із РФ

ДБР направило до РНБО листи щодо примусового вилучення майна 15 юридичних і 6 фізичних осіб, пов'язаних із РФ

12:37 08.05.2023
ДБР знайшло у колишнього нардепа Горбатова ще одну колекцію стародавніх українських артефактів

ДБР знайшло у колишнього нардепа Горбатова ще одну колекцію стародавніх українських артефактів

13:19 26.04.2023
ДБР викрило угруповання наркоторговців, які виробляли психотропи в промислових масштабах

ДБР викрило угруповання наркоторговців, які виробляли психотропи в промислових масштабах

22:00 24.04.2023
ФГВФО подав до суду на держвиконавця за відмову реалізувати судову ухвалу про забезпечення позову в рамках стягнення з ліквідованого банку "ФіК" Жеваго 46 млрд грн

ФГВФО подав до суду на держвиконавця за відмову реалізувати судову ухвалу про забезпечення позову в рамках стягнення з ліквідованого банку "ФіК" Жеваго 46 млрд грн

10:52 21.04.2023
ДБР виявило зловживання з бойовими доплатами для військових, які служать на Рівненщині

ДБР виявило зловживання з бойовими доплатами для військових, які служать на Рівненщині

10:52 12.04.2023
ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі

ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі

13:08 06.04.2023
ДБР повідомило про підозру вісьмом колишнім правоохоронцям із Мелітополя, які розшукують українських партизанів

ДБР повідомило про підозру вісьмом колишнім правоохоронцям із Мелітополя, які розшукують українських партизанів

12:47 05.04.2023
Правоохоронці здійснюють обшуки у фірмах, пов'язаних з ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем

Правоохоронці здійснюють обшуки у фірмах, пов'язаних з ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Випадки примусового переміщення Росією дітей узагальнено можуть становити злочини проти людства - Макрон

СБУ заблокувала онлайн-камери, які зафіксували роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня

Знищити ЗРК Patriot якимось "Кинджалом" неможливо

ЗС України знищили 610 окупантів, 9 танків, 16 артсистем, 17 бронемашин і 16 БПЛА за добу

Для створення широкої авіаційної коаліції із закупівлі винищувачів для України немає перешкод

ОСТАННЄ

Випадки примусового переміщення Росією дітей узагальнено можуть становити злочини проти людства - Макрон

СБУ заблокувала онлайн-камери, які зафіксували роботу ППО під час удару РФ по Києву 16 травня

У 6 жителів Києва, які поширювали в соцмережах відео роботи ППО в ніч на 16 травня, відбулися обшуки - прокуратура

САП завершила досудове розслідування у справі стосовно колишнього першого віцепрем'єр-міністра України Клюєва

САП завершила досудове розслідування у справі стосовно колишнього першого віцепрем'єр-міністра України Клюєва

Знищити ЗРК Patriot якимось "Кинджалом" неможливо

Росія та Іран продовжують зміцнювати військове співробітництво - ISW

РФ втратила кілька "Кинджалів" під час спроб нейтралізувати українську ППО - британська розвідка

Окупанти обстріляли лікарню в Бериславі

РФ, імовірно, вирішила посилити тактичні наступальні дії в районі Бахмута - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА