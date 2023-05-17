Події

09:36 17.05.2023

Окупанти обстріляли лікарню в Бериславі

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Російські окупаційні війська обстріляли лікарню в Бериславі Херсонської області, унаслідок цього вибито вікна та пошкоджено стіни, постраждалих серед людей немає, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вдарила по лікарні в Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральне відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни. На щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали", - написав Прокудін у телеграм-каналі в середу вранці.

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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