Окупанти обстріляли лікарню в Бериславі

Російські окупаційні війська обстріляли лікарню в Бериславі Херсонської області, унаслідок цього вибито вікна та пошкоджено стіни, постраждалих серед людей немає, повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія вдарила по лікарні в Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральне відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни. На щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали", - написав Прокудін у телеграм-каналі в середу вранці.