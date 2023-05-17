Окупанти за добу випустили 406 снарядів по території Херсонської області

Російські окупаційні війська за добу випустили 406 снарядів по території Херсонської області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 79 обстрілів, випустивши 406 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації", - написав він у телеграм-каналі.

Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів (26 снарядів).

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області та в автозаправну станцію в Бериславському районі.

Очільник ОВА зазначив, що через обстріли семеро людей (із них три дитини) дістали поранення.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 62 людини.

Зі свого боку, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що війська РФ знову обстріляли один із медичних закладів на деокупованій Херсонщині.

За його словами, там пошкоджено вікна, двері, центральний корпус, планову операційну, пробито стіну з падінням плити перекриття.

"Обійшлося без постраждалих. Загалом за добу під час ворожої активності постраждали 7 осіб", - написав він.