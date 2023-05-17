Події

07:49 17.05.2023

Ворог уночі завдав ракетного удару по торговельному центру Миколаєва, є поранений

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Ворог уночі завдав ракетного удару по торговельному центру Миколаєва, є поранений

Російські окупаційні війська в ніч на середу завдали ракетного удару по торговельному центру Миколаєва, є поранений і руйнування, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Учора, 16 травня, о 23:08 м. Миколаїв зазнало ворожого ракетного удару. Внаслідок чого відбулося часткове руйнування торговельного центру та автосалону, на цих об'єктах рятувальниками було оперативно ліквідовано пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Крім того, зафіксовано влучання по об'єкту промислової інфраструктури. Поки відомо про одного постраждалого", - написав він у телеграм-каналі.

Також у Миколаївському районі 16 травня о 08:50 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, о 09:53 і 17:28 здійснено артилерійський обстріл м. Очаків і берегової лінії Очаківської громади. Постраждалих немає.

А в Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #миколаїв #ракетний_удар

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