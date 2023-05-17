Події

07:26 17.05.2023

Ворог продовжує використовувати дошкільні заклади для розміщення особового складу військ

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Ворог продовжує використовувати дошкільні заклади для розміщення особового складу військ

Російські окупанти продовжують використовувати дошкільні установи на окупованих територіях для розміщення особового складу військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник продовжує цинічно використовувати дошкільні заклади тимчасово захоплених населених пунктів у своїх цілях", - йдеться в ранковому зведенні в середу.

Зокрема, будівлю дитячого садка селища Юр'ївка Запорізької області противник використовує для розміщення особового складу.

Водночас на території дитячого садка проживають цивільні особи, вивезені з наближених до лінії бойового зіткнення населених пунктів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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