У США заарештували двох росіян за звинуваченням в обході санкцій

Американська влада 11 травня заарештувала двох громадян РФ - Олега Пацулу і Василя Бесєдіна, яких звинувачують у спробах порушити санкції, що діють проти Росії, йдеться в оприлюдненому у вівторок прес-релізі Мін'юсту США.

Їм звинувачують у порушенні режиму експортного контролю щодо РФ і плани відмивати гроші в міжнародному масштабі.

"Згідно з обвинуваченням, Пацула і Бесєдін, які проживають в окрузі Майамі-Дейд, штат Флорида, використовували свою компанію, що базується у Флориді, MIC P&I, LLC та інші структури з метою обійти експортний контроль і обмеження США і відправляти авіаційні запчастини російським авіакомпаніям", - йдеться в повідомленні. у прес-релізі міністерства.

Слідство стверджує, що росіяни отримували замовлення на авіазапчастини безпосередньо від компаній РФ, причому щодо багатьох із цих замовників уже діяв режим експортного контролю. Пацула та Бесєдін, згідно з даними Мін'юсту США, використовували компанії-посередники та рахунки в банках третіх країн, щоб приховати справжні дані про покупців та джерела платежів. Пацула та Бесєдін потім зв'язувалися з постачальниками запчастин у США і видавали неправдиву інформацію для отримання товару, стверджують у Мін'юсті.

У відомстві уточнили, що у разі визнання винними у порушенні дії режиму експортного контролю підслідним загрожує до 20 років ув'язнення; визнання провини у відмиванні грошей у міжнародному масштабі може каратися 20 роками в'язниці.