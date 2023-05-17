Події

01:27 17.05.2023

У Миколаївській області ліквідували два російські дрони

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Українська протиповітряна оборона повітряного командування "Південь" ліквідувала два російські безпілотники у вівторок, повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"16 травня 2023 року, в Миколаївській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 ворожі БПЛА", - йдеться у повідомленні.

За його даними, було знищено одного розвідувального "Орлана-10" і одного БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Теги: #україна #знищення #дрони #миколаївська

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