У Миколаївській області ліквідували два російські дрони

Українська протиповітряна оборона повітряного командування "Південь" ліквідувала два російські безпілотники у вівторок, повідомив речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"16 травня 2023 року, в Миколаївській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 ворожі БПЛА", - йдеться у повідомленні.

За його даними, було знищено одного розвідувального "Орлана-10" і одного БПЛА оперативно-тактичного рівня.