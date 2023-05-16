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22:26 16.05.2023

Ми працюємо над візитами, які принесуть нові системи ППО

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Ми працюємо над візитами, які принесуть нові системи ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда постійно працює над візитами, які принесуть нові можливості для систем ППО.

"Вісімнадцять із вісімнадцяти ракет збиті. Тому і постійно працюємо над візитами, які принесуть ще можливостей, ще систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. Знову і знову дякую всім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі з відповідними системами захисту неба!", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Ми повинні пам'ятати і те, яких зусиль коштує така зброя для України. Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічей, інформаційної роботи дозволили нам будувати таку систему ППО. Це колосальна робота… І я дякую кожному та кожному, хто до неї залучений! на всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що "колись ми чули, що Patriot – це начебто нереально. А тепер ось вони, Patriot. І це ще не все, що ми забезпечимо для України!"

"Ми – разом із партнерами України – зробимо захист від терору максимально міцним", - заявив він.

Теги: #пво #україна #робота #зеленський

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