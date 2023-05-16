Події

21:53 16.05.2023

Велика Британія і Нідерланди домовилися про роботу над створенням коаліції із закупівлі винищувачів для України

2 хв читати
Велика Британія і Нідерланди домовилися про роботу над створенням коаліції із закупівлі винищувачів для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в рамках саміту Ради Європи в Ісландії домовилися про роботу над створенням міжнародної коаліції з метою закупівлі винищувачів F-16 для України, повідомляє BBC з посиланням на заяву британського уряду.

"Прем'єр-міністр (Ріші Сунак - ІФ-У) і прем'єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку в усьому, від навчання (українських пілотів - ІФ-У) до закупівлі винищувачів F-16", - цитує BBC текст заяви.

Також наголошується, що "прем'єр-міністр підтвердив свою переконаність у тому, що законне місце України - в НАТО, і лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги в забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони зможуть стримувати майбутні напади".

Крім цього, глава британського уряду зустрівся з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і поінформував її про візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії 15 травня.

"Прем'єр-міністр поінформував Урсулу фон дер Ляєн про візит президента Зеленського до Великої Британії. Лідери погодилися з необхідністю продовжувати надавати підтримку Україні в цей поворотний момент, зокрема за допомогою санкцій проти Росії", - наголошується в повідомленні.

Сунак і фон дер Ляєн домовилися, що "саміт G7 в Японії цього тижня стане моментом демонстрації єдності та міжнародної підтримки України".

Саміт лідерів "G7" відбудеться 19-21 травня в японській Хіросімі.

 

 

 

Теги: #британія #коаліція #нідерланди #винищувачі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:50 16.05.2023
"Авіаційна коаліція" точно сформується цього року

"Авіаційна коаліція" точно сформується цього року

13:56 15.05.2023
У питанні створення авіаційної коаліції важлива позиція кожної країни G7 - Зеленський

У питанні створення авіаційної коаліції важлива позиція кожної країни G7 - Зеленський

17:19 12.05.2023
Коаліція з 37 країн за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проводить зустріч у Таллінні

Коаліція з 37 країн за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проводить зустріч у Таллінні

20:43 11.05.2023
Резніков про передання Україні далекобійних ракет: через Shadow of the Storm проб'ється сонячне світло нашої свободи

Резніков про передання Україні далекобійних ракет: через Shadow of the Storm проб'ється сонячне світло нашої свободи

19:15 11.05.2023
Зеленський призначив посла України в Нідерландах

Зеленський призначив посла України в Нідерландах

07:17 10.05.2023
Британія офіційно визнає ПВК "Вагнер" терористами

Британія офіційно визнає ПВК "Вагнер" терористами

19:01 06.05.2023
Чарльз III після коронації вітає підданих, які зібралися біля Букінгемського палацу

Чарльз III після коронації вітає підданих, які зібралися біля Букінгемського палацу

19:23 05.05.2023
У Великій Британії пройшли підготовку близько 15 тисяч українських військових - Шмигаль

У Великій Британії пройшли підготовку близько 15 тисяч українських військових - Шмигаль

01:28 05.05.2023
Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування військових злочинів під егідою МКС

Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування військових злочинів під егідою МКС

22:08 04.05.2023
На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кулеба про майбутній саміт G7: зброя, літаки, санкції, гарантії безпеки для України - ключові теми

Зеленський закликав лідерів ЄС до "стовідсоткової єдності" – виступ на саміті Ради Європи

Ми працюємо над візитами, які принесуть нові системи ППО

САП повідомила про підозру голові Верховного Суду та адвокату, викритим на одержанні $2,7 млн хабара

Жодних виборів в Україні під час воєнного стану бути не може - Данілов

ОСТАННЄ

У Миколаєві внаслідок вибухів сталися пожежі

Нардепи пропонують визначати суму доплати військовим залежно від розміру мінімальної зарплати

Кулеба про майбутній саміт G7: зброя, літаки, санкції, гарантії безпеки для України - ключові теми

Зеленський закликав лідерів ЄС до "стовідсоткової єдності" – виступ на саміті Ради Європи

Ми працюємо над візитами, які принесуть нові системи ППО

У Дрогобичі зіткнулися вантажівка і маршрутка, постраждало 12 осіб

Кабмін призначив Резнік заступником голови Нацагентства кваліфікацій

Кабмін розподілив 14,6 млн грн освітньої субвенції на погашення заборгованості із зарплати вчителів за 2022 рік

САП повідомила про підозру голові Верховного Суду та адвокату, викритим на одержанні $2,7 млн хабара

САП ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ГОЛОВІ ВЕРХОВНОГО СУДУ ТА АДВОКАТУ, ВИКРИТИМ НА ОДЕРЖАННІ $2,7 МЛН НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА