Велика Британія і Нідерланди домовилися про роботу над створенням коаліції із закупівлі винищувачів для України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте в рамках саміту Ради Європи в Ісландії домовилися про роботу над створенням міжнародної коаліції з метою закупівлі винищувачів F-16 для України, повідомляє BBC з посиланням на заяву британського уряду.

"Прем'єр-міністр (Ріші Сунак - ІФ-У) і прем'єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку в усьому, від навчання (українських пілотів - ІФ-У) до закупівлі винищувачів F-16", - цитує BBC текст заяви.

Також наголошується, що "прем'єр-міністр підтвердив свою переконаність у тому, що законне місце України - в НАТО, і лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги в забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони зможуть стримувати майбутні напади".

Крім цього, глава британського уряду зустрівся з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і поінформував її про візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії 15 травня.

"Прем'єр-міністр поінформував Урсулу фон дер Ляєн про візит президента Зеленського до Великої Британії. Лідери погодилися з необхідністю продовжувати надавати підтримку Україні в цей поворотний момент, зокрема за допомогою санкцій проти Росії", - наголошується в повідомленні.

Сунак і фон дер Ляєн домовилися, що "саміт G7 в Японії цього тижня стане моментом демонстрації єдності та міжнародної підтримки України".

Саміт лідерів "G7" відбудеться 19-21 травня в японській Хіросімі.