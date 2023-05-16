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20:54 16.05.2023

Кабмін схвалив проєкт угоди між Україною та ПАР про скасування візових вимог для пред'явників диппаспортів

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Кабмін схвалив проєкт угоди між Україною та ПАР про скасування візових вимог для пред'явників диппаспортів

Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди між урядами України та Південно-Африканської Республіки про скасування візових вимог для пред'явників дипломатичних, службових або офіційних паспортів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зазначається, що положеннями угоди передбачено скасування візових вимог для в'їзду та перебування громадян України - пред'явників дипломатичних і службових паспортів у ПАР терміном до 90 днів і громадян ПАР - пред'явників дипломатичних, службових або офіційних паспортів в Україні терміном до 90 днів протягом 180 днів.

 

 

 

Теги: #візи #угода #пар

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