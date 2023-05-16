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16:06 16.05.2023

"Енергоатом" заявляє про ще більш суворі умови роботи на окупованій російськими загарбниками Запорізькій АЕС

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"Енергоатом" заявляє про ще більш суворі умови роботи на окупованій російськими загарбниками Запорізькій АЕС

На окупованій військами РФ Запорізькій атомній станції посилився контроль над атомниками, повідомила НАЕК "Енергоатом".

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі у вівторок, персоналу заборонено спілкуватися між собою, переміщатися територією ЗАЕС, окрім ділянок, чітко визначених місцевими поліцейськими, виходити на вулицю і за межі станції.

"Працівники тепер мають право дивитися лише прямо перед собою. Тому що повертати голову і навіть просто поглянути в бік - суворо заборонено", - описав ситуацію "Енергоатом".

Причиною таких заборон у компанії назвали спроби окупантів замаскувати власні вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території станції, яку вони перетворили на військовий об'єкт.

Там нагадали, що наразі на ЗАЕС залишаються працювати приблизно 2,5 тис. атомників, що орієнтовно вп'ятеро менше, ніж до окупації, і зазначили, що чи не найголовнішим підрозділом на атомній станції стала служба охорони, озброєні представники якої вирішують, як їй функціонувати.

Кількома днями раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі висловлював занепокоєння тим, що складна ситуація з кадрами може вплинути на спроможність ЗАЕС належним чином підтримувати важливі для ядерної безпеки системи в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Як повідомлялося, ЗАЕС окупована з 4 березня 2022 року, вона вже кілька місяців не виробляє е/е, а для власних потреб споживає її з енергосистеми України.

Теги: #енергоатом #заес

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