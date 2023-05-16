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12:12 16.05.2023

Запрошення до НАТО з датами Україна може отримати на саміті альянсу у Вашингтоні, але не у Вільнюсі - Чернєв

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Запрошення до НАТО з датами Україна може отримати на саміті альянсу у Вашингтоні, але не у Вільнюсі - Чернєв

Україна може отримати запрошення до НАТО з конкретними датами на саміті альянсу у Вашингтоні, вважає голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Запрошення з конкретними датами, думаю, що не зовсім реальне саме на цьому саміті (у Вільнюсі - ІФ-У). Але я сподіваюся, що на наступному, який буде у Вашингтоні, це буде... питання номер один", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Водночас народний депутат зазначив, що на Вільнюському саміті НАТО Україні реально отримати гарантії безпеки.

"Гарантії безпеки - реально, перспективи - реально, коли дадуть змогу умови безпеки. Ось такого формулювання нам буде достатньо, плюс гарантії безпеки до того часу, коли ми станемо повноцінними членами НАТО. Ось це, я думаю, максимум, який ми можемо на сьогодні отримати на саміті у Вільнюсі", - зазначив Чернєв.

За його словами, Україна у Вільнюсі хоче почути "абсолютно чіткі запевнення", що альянс чекає на неї після закінчення війни.

"Графік надання членства після війни, ми також просимо. Тиснемо, вимагаємо на різних рівнях у різних форматах, прописуючи... ті конкретні слова чи фрази, які ми хочемо побачити у фінальному комюніке саміту. І ці пункти теж там є. Сподіваюся, що ми їх отримаємо і за результатами цього саміту", - сказав Чернєв.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Саміт НАТО у Вашингтоні відбудеться у 2024 році.

Теги: #україна_нато #чернєв

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