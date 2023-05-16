Події

09:18 16.05.2023

РФ обстріляла Херсонщину 80 разів за минулу добу, шестеро людей поранені - ОВА

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Російські окупанти 80 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини за минулу добу. Випущено 407 снарядів з артилерії, мінометів, танків, безпілотників та авіації, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Херсон ворог атакував 14 разів, випустивши по місту 60 снарядів. Зокрема ворог влучив в один з освітніх закладів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Російські військові також поцілили в житлові квартали населених пунктів області.

"Минулої доби через російську агресію шестеро людей дістали поранення, серед них 17-річний підліток", - поінформували в обладміністрації.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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