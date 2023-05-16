Події

08:17 16.05.2023

До Німеччини прибув 31 танк Abrams для навчання українських військових

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До Німеччини прибув 31 танк Abrams для навчання українських військових

У німецьке місто Бремерхафен прибув 31 американський танк M1A1 Abrams для навчання українських військових, повідомляє Sky News.

"Американські танки Abrams, необхідні для навчання українських сил, прибули до Німеччини з невеликим випередженням графіка. Наразі вони прямують на військову базу Графенвер, де за два-три тижні розпочнуться тренування, повідомили вчора (у четвер - ІФ-У) американські офіційні особи", - йдеться в повідомленні в п'ятницю.

Зазначається, що міністр оборони США Ллойд Остін повідомив підкомітету Сенату з асигнувань на оборону, що США перекинули "кілька танків на театр воєнних дій", щоб українці могли почати навчання на них.

За його словами, на той час, коли вони завершать навчання, яке, як очікується, триватиме близько 10 тижнів, танки Abrams, які виготовляються для українських сил, будуть готові.

Як повідомлялося, раніше Остін заявив, що в Україну буде поставлено танки Abrams на початку осені.

 

 

 

Теги: #танки #озброєння

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