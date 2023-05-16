Події

08:04 16.05.2023

ЗС України знищили 520 окупантів, 13 артсистем, 12 бронемашин і 12 БПЛА за добу

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ЗС України знищили 520 окупантів, 13 артсистем, 12 бронемашин і 12 БПЛА за добу

За минулу добу понеділка, 15 травня, ЗС України знищили 520 російських окупантів, 13 артсистем, 12 бронемашин, 3 танки, 12 БПЛА і 17 од. автомобільної та спецтехніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 199 980 (+520) осіб ліквідовано, танків - 3762 (+3) од, бойових броньованих машин - 7348 (+12) од, артилерійських систем - 3150 (+13) од, РСЗВ - 562 (+0) од, засобів ППО - 316 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2732 (+12), крилаті ракети - 973 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6048 (+14) од, спеціальна техніка - 410 (+3)", - ідеться у зведенні вранці у вівторок.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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