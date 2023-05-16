Окупанти здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумщини, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Зокрема, зафіксовано 136 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Шалигинська та Новослобідська громади.

Білопільську громаду ворог обстріляв із міномета - пролунав 51 вибух, також противник атакував зі ствольної артилерії (зафіксовано 7 вибухів) та здійснив обстріл із гранатомета - пролунало 55 вибухів.

Шалигинська громада постраждала від мінометного обстрілу, пролунало 9 вибухів.

По Краснопільській громаді: був артобстріл із САУ (зафіксовано 8 вибухів).

Новослобідська громада зазнала обстрілів із великокаліберного кулемета і зі ствольної артилерії - пролунало три вибухи. Унаслідок обстрілу загорівся 1 приватний житловий будинок. Крім того, через мінометний обстріл (жителі чули 6 вибухів) пошкоджено лінію електропередач.