Події

07:33 16.05.2023

Україна отримала перший ЗРК SAMP-T, обіцяний Італією та Францією

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Україна отримала перший зенітно-ракетний комплекс SAMP-T, розроблений Італією і Францією, повідомляє La Stampa в понеділок.

ЗРК SAMP-T - наземна система, призначена для захисту території від повітряних загроз, зокрема літаків або крилатих ракет. Є єдиною європейською оборонною системою з протибалістичною здатністю. Система може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км.

Як повідомлялося, Італія і Франція в лютому підтвердили постачання ЗРК SAMP-T в Україну.

 

 

 

Теги: #озброєння #ппо

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