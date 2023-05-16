Більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва було знищено

Українська протиповітряна оборона ліквідувала більшість ворожих повітряних цілей у небі над столицею, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Цього разу ворог здійснив комплексну атаку за різними напрямками одночасно із застосуванням БпЛА, крилатих ракет і, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакувальних ракет за найкоротший проміжок часу", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що "за попередньою інформацією, переважну більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва було виявлено та знищено! Дані про кількість і тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили".

Унаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом'янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежу ліквідовано. У решті районів пошкодження не суттєві - у більшості випадків виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону.

КМВА повідомляє, що наразі інформації про постраждалих немає. При цьому, як повідомлялося раніше, мер Києва Віталій Кличко заявив про 3 постраждалих із Солом'янського району. Дані оперативного зведення збираються й уточнюються.