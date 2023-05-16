Події

07:31 16.05.2023

Більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва було знищено

1 хв читати
Більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва було знищено

Українська протиповітряна оборона ліквідувала більшість ворожих повітряних цілей у небі над столицею, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Цього разу ворог здійснив комплексну атаку за різними напрямками одночасно із застосуванням БпЛА, крилатих ракет і, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю - максимальна кількість атакувальних ракет за найкоротший проміжок часу", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що "за попередньою інформацією, переважну більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва було виявлено та знищено! Дані про кількість і тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили".

Унаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у Солом'янському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження в Солом'янському районі - там було загоряння нежитлового приміщення та кількох одиниць автомобільної техніки. Пожежу ліквідовано. У решті районів пошкодження не суттєві - у більшості випадків виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону.

КМВА повідомляє, що наразі інформації про постраждалих немає. При цьому, як повідомлялося раніше, мер Києва Віталій Кличко заявив про 3 постраждалих із Солом'янського району. Дані оперативного зведення збираються й уточнюються.

 

 

 

Теги: #київ #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:54 16.05.2023
Окупанти атакували шістьма ракетами типу "Кинджал", усі збиті

Окупанти атакували шістьма ракетами типу "Кинджал", усі збиті

06:55 16.05.2023
У Києві троє постраждалих унаслідок ракетної атаки окупантів

У Києві троє постраждалих унаслідок ракетної атаки окупантів

21:00 15.05.2023
Російські війська обстріляли Нікополь, поранено трьох людей, серед них - підліток

Російські війська обстріляли Нікополь, поранено трьох людей, серед них - підліток

19:40 15.05.2023
Окупанти завдали удару по с. Львове Херсонської області, поранено двох мирних жителів

Окупанти завдали удару по с. Львове Херсонської області, поранено двох мирних жителів

19:29 15.05.2023
Автомобіль підрозділу "Білий янгол" потрапив під обстріл на сході України, п'ятеро поліцейських дістали поранення

Автомобіль підрозділу "Білий янгол" потрапив під обстріл на сході України, п'ятеро поліцейських дістали поранення

19:06 15.05.2023
Окупанти обстріляли три прикордонні села на півночі Чернігівської та Сумської областей у понеділок - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли три прикордонні села на півночі Чернігівської та Сумської областей у понеділок - ОК "Північ"

18:28 15.05.2023
Росіяни вкотре обстріляли Херсон, пошкоджено декілька житлових будинків

Росіяни вкотре обстріляли Херсон, пошкоджено декілька житлових будинків

15:53 15.05.2023
У Києві розпочали роботу кінні та велопатрулі - поліція

У Києві розпочали роботу кінні та велопатрулі - поліція

09:49 15.05.2023
Зранку окупанти обстріляли з "Градів" прикордоння Чернігівщини, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Зранку окупанти обстріляли з "Градів" прикордоння Чернігівщини, пошкоджено цивільну інфраструктуру

16:42 14.05.2023
Окупанти обстріляли Старицю на Харківщині, загинули два мирних жителі

Окупанти обстріляли Старицю на Харківщині, загинули два мирних жителі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували шістьма ракетами типу "Кинджал", усі збиті

ЗС України знищили 520 окупантів, 13 артсистем, 12 бронемашин і 12 БПЛА за добу

Відбудеться брифінг керівників НАБУ і САП стосовно корупції у Верховному Суді

У Києві троє постраждалих унаслідок ракетної атаки окупантів

Угорщина заблокувала транш Європейського фонду миру на зброю для України

ОСТАННЄ

На Київщині може бути чути звуки вибухів – відбуваються роботи на гранітному родовищі та знищення вибухонебезпечних предметів

Унаслідок обстрілів Донеччини загинули чотири людини, ще четверо поранені - голова ОВА

За добу російські війська завдали 90 ударів по 14 містах і селах Запорізької області - Голова ОВА

Уламки ракети впали на територію Київського зоопарку, тварини не постраждали - мер

РФ обстріляла Херсонщину 80 разів за минулу добу, шестеро людей поранені - ОВА

Над Миколаївщиною збито чотири ракети, ворог здійснив артобстріл Миколаївського району, обійшлося без жертв

Частка нелегального ринку тютюнових виробів перевищила 20% - нардеп

Міністерство охорони здоров’я створить робочу групу із представників держави, бізнесу та міжнародних організацій для реформування медицини

Окупанти обстріляли три райони Харківщини за добу, два мирних жителі загинули, один поранений

До Німеччини прибув 31 танк Abrams для навчання українських військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА