Події

21:14 15.05.2023

Консультації щодо чорноморської зернової ініціативи до 18 травня продовжаться на технічному рівні

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Консультації щодо чорноморської зернової ініціативи до 18 травня продовжаться на технічному рівні

Представник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив у понеділок, що до закінчення дії чорноморської зернової угоди 18 травня консультації щодо її продовження відбуватимуться на технічному рівні.

"Вони пройдуть на технічному рівні", - відповів Дюжаррік на відповідне запитання журналістів.

Крім того, Дюжаррік ще раз наголосив на життєвій необхідності чорноморської зернової ініціативи. За даними ООН, від початку функціонування продовольчої угоди ціни на зерно знизилися на 20%.

Минулого тижня в Стамбулі відбулися переговори щодо продовження зернової угоди між представниками Росії, України, Туреччини та ООН.

"Чорноморську зернову ініціативу" уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" і "Південного". Ініціатива була укладена на 120 днів і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджує, що лише на 60, і наполягає на розблокуванні роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса та знятті всіх санкцій під час торгівлі агропродукцією і добривами.

 

 

Теги: #зерно #оон #угода #консультації

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