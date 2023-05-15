Американський мільярдер Джордж Сорос спростував чутки про серцевий напад

Американський мільярдер, інвестор і філантроп Джордж Сорос у понеділок спростував чутки про серцевий напад, який стався в нього, він почувається добре.

"Чутки про те, що у мене стався серцевий напад, є повною брехнею. Я живий і здоровий", - написав він у соціальних мережах.

Раніше в соцмережах з'явилися повідомлення про те, що Сорос помер у віці 92 років від серцевого нападу.

Сорос народився 12 серпня 1930 року в Будапешті. У віці 17 років він перебрався до Великої Британії, а пізніше до США. Він є творцем мережі організацій, відомих як "Фонд Сороса". На вересень 2019 року його статки оцінювали в $8,3 млрд.