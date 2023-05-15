Комісія з відбору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу десять учасників, іще від одного очікує додаткової інформації

Конкурсна комісія з відбору кандидатів у члени Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), допустила до конкурсу десять кандидатів, свідчать результати голосування на засіданні комісії в понеділок.

За рішенням комісії, до конкурсу допущено Михайла Бно-Айріяна, який працював, зокрема, радником голови правління НЕК "Укренерго", директором департаменту і начальником управління в Міністерстві енергетики, також був радником віцепрем'єра.

Крім цього, комісія допустила до конкурсу ексочільника Держенергоефективності Костянтина Гуру, який нині очолює державне агентство інфраструктурних проєктів України в Києві, та колишню директорку ВП "Енергоатом Трейдинг" Катерину Данилкову, яка є заступницею директора з перспективних проєктів ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок"). Продовжить участь у відборі радник голови правління АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) Ярослав Диковицький, який працював на різних посадах у НАК "Нафтогаз", а також радником віцепрем'єра.

Крім того, у конкурсі візьме участь колишній віцепрем'єр України Володимир Кістіон, який є першим заступником голови Вінницької обласної ради, був також радником гендиректора ПрАТ "Укргідроенерго".

У конкурсі візьмуть участь також декілька представників НКРЕКП: Олександр Косянчук, Ілля Сідоров та Оксана Кривенко. Косянчук наразі обіймає посаду заступника директора департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері регулятора, Сідоров працює директором департаменту енергоринку, а Кривенко є ексчленом НКРЕКП, а нині радницею гендиректора "Укртрансгазу".

Крім того, до конкурсу допущено голову Держенергонагляду, а раніше, зокрема, технічного директора "Хмельницькобленерго" Руслана Слободяна, щодо якого, як виняток, комісія ухвалила рішення про проведення співбесіди онлайн, оскільки він перебуває у закордонному службовому відрядженні до 29 травня. Також конкурс продовжить засновник компанії "Топ Енерго" (проєктанта і будівельника енергомереж) і правової групи "Трохимець та партнери" Олександр Трохимець, який наразі перебуває на службі у ЗСУ, а до цього був представником у судових справах філії "Укрзалізниці" "Енергозбут".

Іще одну претендентку - начальницю управління зовнішньоекономічних зв'язків у МГУ Оксану Плахотнюк - допустять до конкурсу в разі підтвердження керівного досвіду щонайменше двох років у сфері енергетики та ЖКП, який є обов'язковою умовою для участі поряд із загальним досвідом роботи в цій сфері щонайменше три роки. За рішенням комісії, вона має надати підтверджувальні документи до 17 травня електронною поштою.

Перші співбесіди з кандидатами відбудуться 19 травня за результатами жеребкування, яке відбулося під час засідання.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 1 липня 2020 року затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року. Згідно з указом №258, першою (до 1 липня 2020 року) ротація застосовується до члена комісії Олени Антонової, яка в суді оскаржувала своє звільнення. За нею слідує ротація Кривенка (до 1 липня 2021 року), далі - Олексія Магди (до 1 липня 2023 року), потім Ольги Бабій та Дмитра Коваленка (до 1 липня 2024 року), а після Руслана Кайдаша і Валерія Тарасюка (до 1 липня 2025 року).

Конкурс оголошується за три місяці до закінчення терміну повноважень того чи іншого члена регулятора. Конкурсна комісія має відібрати на розгляд і затвердження уряду двох кандидатів.