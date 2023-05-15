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16:38 15.05.2023

Укргідрометцентр попереджає про підвищену пожежну небезпеку на Київщині 16-18 травня

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Укргідрометцентр попереджає про підвищену пожежну небезпеку на Київщині 16-18 травня

У Києві та області 16-18 травня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, повідомив Укргідрометцентр.

"Попередження про пожежну небезпеку у Київській області. 16-18 травня у Київській області та Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте обережні у поводженні з вогнем на відкритому повітрі", - ідеться в повідомленні Укргідрометцентру в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначається на офіційному порталі Києва, в умовах воєнного стану діє заборона відвідувати столичні ліси - і пішки, і за допомогою транспортних засобів, зокрема й велосипедів. Частина лісових територій була зоною бойових дій і там можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. Це становить ризики не лише для громадян, а й для пожежників у разі пожежі.

"Громадяни несуть адміністративну відповідальність за порушення, а тим паче за розведення багаття чи підпали на території лісів. Штраф для громадян може сягати декілька десятків тисяч гривень", - наголошується в повідомленні на порталі Києва.

 

 

Теги: #укргідрометцентр

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