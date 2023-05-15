Події

16:30 15.05.2023

Окупанти обстріляли Дворічну, загинули двоє мирних жителів, одного поранено - Синєгубов

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 Російські окупаційні війська у понеділок обстріляли смт Дворічна Куп'янського району Харківської області, є жертви серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу загинули двоє людей. 65-річні жінка та чоловік. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Крім того, цивільний 52 років дістав осколкові поранення і був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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