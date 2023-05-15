У Києві розпочали роботу кінні та велопатрулі - поліція

У понеділок, 15 травня, вперше в сезоні на вулицях Києва розпочали роботу велопатрулі та кавалерія, повідомляє пресслужба патрульної поліції столиці.

"Сьогодні інспектори вирушили на перше патрулювання в цьому сезоні. Поліцейські забезпечуватимуть охорону громадського порядку в парках, зонах відпочинку, а також у місцях, де неможливо проїхати службовим автомобілем", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, патрульні, як завжди, реагуватимуть на всі виклики та звернення громадян.