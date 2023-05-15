Події

15:53 15.05.2023

У Києві розпочали роботу кінні та велопатрулі - поліція

1 хв читати

У понеділок, 15 травня, вперше в сезоні на вулицях Києва розпочали роботу велопатрулі та кавалерія, повідомляє пресслужба патрульної поліції столиці.

"Сьогодні інспектори вирушили на перше патрулювання в цьому сезоні. Поліцейські забезпечуватимуть охорону громадського порядку в парках, зонах відпочинку, а також у місцях, де неможливо проїхати службовим автомобілем", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, патрульні, як завжди, реагуватимуть на всі виклики та звернення громадян.

Теги: #київ #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 14.05.2023
У Києві внаслідок пожежі у квартирі загинула людина

У Києві внаслідок пожежі у квартирі загинула людина

21:49 13.05.2023
Петиція із закликом встановити достатню кількість смітників у Києві набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом встановити достатню кількість смітників у Києві набрала потрібну кількість голосів

08:51 13.05.2023
Усі дрони противника, які атакували вночі Київ, було збито

Усі дрони противника, які атакували вночі Київ, було збито

07:18 13.05.2023
Дві жінки постраждали в результаті загоряння автомобіля швидкої допомоги

Дві жінки постраждали в результаті загоряння автомобіля швидкої допомоги

19:15 12.05.2023
Інтервали між потягами в київському метро скоротяться з 15 травня

Інтервали між потягами в київському метро скоротяться з 15 травня

15:10 12.05.2023
КМДА має намір поглибити взаємодію з правоохоронцями у протидії незаконній вирубці дерев – відповідь на петицію

КМДА має намір поглибити взаємодію з правоохоронцями у протидії незаконній вирубці дерев – відповідь на петицію

11:46 12.05.2023
Рівень води в Дніпрі в Києві впав на 21см за добу - військова міськадміністрація

Рівень води в Дніпрі в Києві впав на 21см за добу - військова міськадміністрація

14:13 11.05.2023
До Києва доставили першу партію вагонів метро з Варшави

До Києва доставили першу партію вагонів метро з Варшави

10:48 11.05.2023
Рівень води в Дніпрі за минулу добу зріс, але залишається на 30 см нижчим за максимальні показники середини квітня

Рівень води в Дніпрі за минулу добу зріс, але залишається на 30 см нижчим за максимальні показники середини квітня

10:36 11.05.2023
Про подолання енерго кризи в Дніпровському районі

Про подолання енерго кризи в Дніпровському районі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському - тримання під вартою до 22 червня без права внесення застави

Біля Києва горить 15 га лісової підстилки - ДСНС

Велика Британія рада бути першою країною, яка надала Україні зброю великої дальності та далекобійні дрони, - Сунак

Керівництво ЄС на зустрічах з іншими лідерами: Підтримуватимемо стільки, скільки знадобиться, мир - на умовах України

У питанні створення авіаційної коаліції важлива позиція кожної країни G7 - Зеленський

ОСТАННЄ

Пов'язані зі спадщиною справи стали однією з проблем для нотаріусів від початку війни - юристи

В Україні готують закон для гарантування безпечного середовища після війни - МВС

У Фінляндії зазнав аварії навчально-тренувальний літак ВПС Hawk, пілоти врятувалися

Апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Червінському - тримання під вартою до 22 червня без права внесення застави

Біля Києва горить 15 га лісової підстилки - ДСНС

Велика Британія рада бути першою країною, яка надала Україні зброю великої дальності та далекобійні дрони, - Сунак

Укргідрометцентр попереджає про підвищену пожежну небезпеку на Київщині 16-18 травня

Окупанти обстріляли Дворічну, загинули двоє мирних жителів, одного поранено - Синєгубов

Унаслідок вибуху в Луганську поранено "міністра внутрішніх справ ЛНР"

У 2022 році в держорганах ініційовано 2 345 дисциплінарних проваджень та застосовано 1 249 дисциплінарних стягнень - НАДС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА