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10:34 15.05.2023

ДБР направило до РНБО листи щодо примусового вилучення майна 15 юридичних і 6 фізичних осіб, пов'язаних із РФ

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ДБР направило до РНБО листи щодо примусового вилучення майна 15 юридичних і 6 фізичних осіб, пов'язаних із РФ

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов зустрівся з комісаром Європейського Союзу з питань внутрішніх справ Ілвою Йоганссон під час її візиту до Києва, повідомляє пресслужба ДБР.

Під час зустрічі обговорювали продовження бюро роботи з виявлення та арештів активів російських олігархів і компаній на території України. Сухачов зазначив, що цю роботу здійснюють у тісній взаємодії з Кабінетом Міністрів України та Міністерством юстиції. Працівники ДБР уже перевірили понад 270 суб'єктів господарської діяльності в різних галузях економіки (фінансово-кредитній, будівельній, транспортній, паливно-енергетичній, атомній, агропромисловій, металургійній, хімічній, медичній та ін.). У результаті встановлено практично всі наявні в Україні активи російських олігархів.

"Державне бюро розслідувань уже направило до Ради національної безпеки і оборони України відповідні листи щодо необхідності розгляду питання про примусове вилучення майна стосовно 15 юридичних та 6 фізичних осіб. За деякими кейсами Вищий антикорпупційний суд уже прийняв рішення про стягнення в дохід держави активів та майна російських олігархів братів Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгена Гінера та інших", - зазначив Сухачов.

Крім цього, у рамках розслідування кримінальних проваджень бюро вже передало до АРМА понад 882 млн грн часток у статутних капіталах підприємств, 290,1 млн грн, $4,7 млн, 204 об'єкти нерухомого майна, понад 1,5 тис. залізничних вагонів, 13 морських суден та багато іншого.

Під час зустрічі Сухачов висловив вдячність за системну підтримку, яку Європейський Союз надає в розбудові інституційної та кадрової спроможності ДБР, а також допомогу, надану для забезпечення ефективного функціонування ДБР в умовах воєнного стану.

Він поінформував комісара про особливості діяльності ДБР в умовах воєнного стану та участь працівників ДБР у протидії російській агресії проти України.

Сухачов наголосив на важливості співпраці з Європейським поліцейським офісом (Європолом) та окреслив горизонти розвитку співробітництва ДБР та Європолу.

Сторони обговорили результати співпраці ДБР та європейських інституцій у попередні роки, зокрема в межах реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги, та домовилися про подальший розвиток цієї роботи.

Теги: #рнбо #дбр #активи_рф

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