Росіяни підтягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, тривають важкі бої - Маляр

Ситуація в районі Бахмута дуже складна, російські окупанти підтягують до околиць міста свої десантно-штурмові загони, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"У Бахмуті й на околицях зараз усе складно. Дуже. Всупереч усьому вдалося нашим військам кілька днів просуватися. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових. Росіяни не змінюють цілі. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони", - написала вона в телеграм-каналі.

Маляр зазначила, що тривають важкі бої, оборона Бахмута триває.