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08:58 15.05.2023

Сирський: Просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута

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Сирський: Просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута

Просування ЗС України на бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій під час проведення операції з оборони Бахмута, заявляє командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", - цитує Сирського Міноборони в телеграмі.

"Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває. Всі необхідні для оборони рішення прийняті. Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій", - заявив Сирський.

Теги: #бахмут #сирський

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