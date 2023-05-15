Події

06:51 15.05.2023

Один із постраждалих під час обстрілу с. Приморське помер у лікарні

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У лікарні помер 24 річний місцевий житель с. Приморське Запорізької області, поранений унаслідок ворожого обстрілу в неділю, повідомляє голова ОВА Юрій Малашко.

"Унаслідок ворожих обстрілів постраждали 6 місцевих жителів, серед них малолітня дитина. 24-річний хлопець у вкрай важкому стані помер у лікарні. 30-річний чоловік досі у важкому стані. Троє, зокрема дитина - середньої тяжкості. Одному потерпілому було надано допомогу амбулаторно", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Малашко додав, що серед постраждалих є 7-річна дитина.

Раніше повідомлялося, у неділю ворог обстріляв с. Приморське "Градами". Було зафіксовано влучання в приватний будинок, а також у будівлю середньої школи. Крім того, у Запорізькій ОВА поінформували про удар поруч із медичним закладом у Гуляйполі.

 

 

 

Теги: #обстріли #постраждалий #запорізька_область

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