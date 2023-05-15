Події

06:33 15.05.2023

Україна і Франція виступають за посилення колективного тиску на Росію за допомогою санкцій

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Україна і Франція виступають за посилення колективного тиску на Росію за допомогою санкцій

Україна і Франція вважають за необхідне посилити колективні санкції проти Росії, щоб послабити її здатність продовжувати військову агресію, ідеться у спільній декларації, оприлюдненій у ніч на понеділок після зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона в Парижі.

Крім того, Франція заявила про додаткову підтримку Міжнародного кримінального суду для посилення його можливостей у рамках війни Росії проти України.

"Франція передала в Україну дві пересувні лабораторії ДНК для посилення спроможності України розслідувати воєнні злочини. Ця допомога й надалі зростатиме",- йдеться в декларації.

Також обидві країни продовжуватимуть разом з іншими розробляти механізми компенсації втрат, руйнувань і збитків, завданих російською агресією Україні.

"Для цього важливою віхою є Міжнародний реєстр збитків, який буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16–17 травня 2023 року. Ми й надалі докладатимемо зусиль для вивчення відповідних варіантів фінансування механізму компенсації, включно з надійною правовою основою для використання заморожених і знерухомлених російських активів, для підтримки відновлення України та з метою відшкодування", - сказано в декларації.

 

 

Теги: #декларація #макрон #зеленський

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