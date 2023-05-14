Росіяни вдарили з "Ураганів" по Кураховому, поранено трьох людей, зокрема неповнолітнього
Унаслідок обстрілу російськими окупантами міста Курахове Донецької області в неділю поранені троє людей, серед них - неповнолітній, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Росіяни застосували Урагани - пошкоджено 5 багатоповерхівок і 3 приватні будинки. Крім того, перебиті мережі теплопостачання. На місці працюють рятувальники та поліція", - написав він у телеграм-каналі
"Поки тривають активні бойові дії, усі цивільні мають покинути Донецьку область! Евакуація рятує життя!", - наголосив також він.