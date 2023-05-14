Події

19:01 14.05.2023

Росіяни вдарили з "Ураганів" по Кураховому, поранено трьох людей, зокрема неповнолітнього

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Росіяни вдарили з "Ураганів" по Кураховому, поранено трьох людей, зокрема неповнолітнього

Унаслідок обстрілу російськими окупантами міста Курахове Донецької області в неділю поранені троє людей, серед них - неповнолітній, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни застосували Урагани - пошкоджено 5 багатоповерхівок і 3 приватні будинки. Крім того, перебиті мережі теплопостачання. На місці працюють рятувальники та поліція", - написав він у телеграм-каналі

"Поки тривають активні бойові дії, усі цивільні мають покинути Донецьку область! Евакуація рятує життя!", - наголосив також він.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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