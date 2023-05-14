Ворог обстріляв Марганецьку громаду, двох людей госпіталізовано

Ворог обстріляв з артилерії Марганецьку громаду в Дніпропетровській області, внаслідок чого двоє постраждалих були госпіталізовані в стані середньої тяжкості, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Двох людей поранив ворог у Марганецькій громаді Нікопольського району. Туди пообіді рашисти поцілили з артилерії. 38-річні чоловік та жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У них - мінно-вибухові травми, контузії, осколкові ураження", - написав Лисак у телеграм-каналі в неділю.

Наслідки обстрілу уточнюють.