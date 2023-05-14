Події

13:18 14.05.2023

Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно - Шольц

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Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно - Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.

"Ми підтримуємо Україну фінансово, політично, у військовій сфері. Ми будемо продовжувати підтримувати вас так довго, скільки буде потрібно", - сказав він на брифінгу після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у неділю.

"Понад мільйон українських громадян знайшли притулок у Німеччині. Ми солідарні з громадянами України", - сказав він, зазначивши, що "тісні відносини між нашими країнами триватимуть десятиліттями".

Шольц нагадав про надання Україні нового пакета військової підтримки в розмірі 2,7 млрд євро, включно з танками Леопард-2, бронетранспортерами Marder, системами Iris-T і боєприпасами до них.

Шольц також заявив, що "ми виступаємо за те, щоб Росію було притягнуто до відповідальності".

Теги: #україна #підтримка #шольц

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