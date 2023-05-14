Події

12:40 14.05.2023

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 носії "Калібрів", загальний залп до 18 ракет

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У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 носії "Калібрів", загальний залп до 18 ракет

Станом на ранок неділі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп може сягати 18 ракет, повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

В Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають 2 ворожі кораблі, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

У Середземному морі - перебувають до 5 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет;

За минулу добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили в Азовське море - 21 судно, з них 3 рухалося в напрямку протоки Босфор; у Чорне море - 27 суден, з них 7 продовжили рух також у напрямку протоки Босфор.

Теги: #чорне_море #ракетоносії

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