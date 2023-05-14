Єрмак обговорив із Салліваном забезпечення єдності та підтримки України під час зустрічі G7 в Японії

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Римі провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном, під час якої було обговорено забезпечення єдності та підтримки України на майбутньому саміті лідерів G7 у Хіросімі.

"Андрій Єрмак і Джейк Салліван обговорили забезпечення єдності та підтримки України в протистоянні російській агресії під час зустрічі "Групи семи", яка відбудеться в середині травня в японському місті Хіросіма", - повідомляє пресслужба глави Української держави в неділю.

Крім цього, в рамках постійного діалогу із союзниками, США було поінформовано про поточну ситуацію на полі бою з російськими окупантами та про актуальні дії сил оборони України щодо деокупації захоплених українських територій.

Єрмак висловив подяку США, президенту Джозефу Байдену та Конгресу за потужне лідерство в підтримці України та "повернення справедливого миру на Європейський континент".

Як повідомлялося, саміт лідерів G7 відбудеться з 19 до 21 травня в японській Хіросімі.