Нещодавно близько 200 ув'язнених прибули в один із польових таборів ворога в Луганській області, а в Запорізькій - близько 400 найманців ПВК "Вагнер"

Росія продовжує мобілізувати ув'язнених для поповнення втрат, зокрема, завербованих найманців ПВК "Вагнер", уже близько 200 ув'язнених прибуло в один із польових таборів ворога в Луганській області, а до Запорізької області прибуло близько 400 таких найманців, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб з російської федерації. Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області", - ідеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що мобілізовані проходитимуть 4-тижневий курс загальновійськової підготовки.

"До кінця місяця очікується прибуття ще близько 250 засуджених", - наголосили в штабі.

Також поблизу населеного пункту Можняківка Луганської області окупанти організували підготовку до 800 новоприбулих російських ув'язнених.

Водночас у населеного пункту Новопетрівка Запорізької області, на територію полігону для військової підготовки нещодавно прибуло близько 400 найманців із складу російських в’язнів, завербованих ПВК "вагнер". Підготовка триватиме декілька тижнів. Найближчим часом для військової підготовки очікується прибуття ще 400 найманців із складу російських засуджених.