Ворог знову атакував Тернопільську область, є пошкодження

Російські окупаційні сили двічі в ніч на неділю атакували Тернопільську область, є пошкодження, повідомив голова ОВА Володимир Труш.

"Під час другої повітряної тривоги ворог знову атакував цивільні об'єкти Тернопільщини. О 05.00 год. зафіксовано приліт крилатих ракет", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, фахівці прибули на місце події та зафіксували руйнування двох і пошкодження 12 дачних будинків.

Труш зазначив, що пожежу, яка виникла на місці, одразу ліквідували.

Крім того, уламками ракет пошкоджено цивільні торговельні та господарські об'єкти і 9 вантажних автомобілів.

Постраждалих від цієї надзвичайної події немає, зазначив голова ОВА.

На місці події працюють фахівці.

Труш також попросив жителів не підходити до пошкоджених об'єктів до остаточних висновків фахівців.