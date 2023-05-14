Події

08:05 14.05.2023

ЗС України знищили 620 окупантів, 5 танків, 21 артсистему і 31 БПЛА за добу

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ЗС України знищили 620 окупантів, 5 танків, 21 артсистему і 31 БПЛА за добу

За минулу добу четверга, 13 травня, ЗСУ знищили 620 російських окупантів, 5 танків, 21 артсистему і 31 БПЛА, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05. 23 орієнтовно склали особового складу - близько 198880 (+620) осіб ліквідовано, танків - 3756 (+5) од, бойових броньованих машин - 7325 (+18) од, артилерійських систем - 3116 (+21) од, РСЗВ - 562 (+1) од, засоби ППО - 314 (+0) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2696 (+31), крилаті ракети - 970 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6018 (+7) од, спеціальна техніка - 404 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #рф #генштаб #втрати #ворог

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