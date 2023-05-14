Нацжурі України на "Євробаченні-2023" поставило найвищі бали Швеції, Литві та Австралії

Національне журі на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" поставило найвищі бали учасникам зі Швеції, Литви та Австралії.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч проти 14 травня у Ліверпулі проходить фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

Фінальна оцінка кожного учасника складається з голосування національних журі та голосування глядачів.

Нацжурі України віддало 12 балів Швеції, 10 балів – Литві, 8 балів – Австралії, 7 балів – Чехії, 6 балів – Польщі, 5 балів – Естонії, 4 бали – Великобританії, 3 бали – Словенії, 2 бали – Італії та 1 бал – Ізраїлю.

Як повідомлялося, до складу національного журі України на "Євробачення-2023" увійшли співаки Фоззі, Світлана Тарабарова, Тоня Матвієнко, Олег Собчук та піаніст Євген Хмара.