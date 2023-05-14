Група Tvorchi продемонструвала плакат із написом "Тернопіль" в ефірі "Євробачення-2023" після російського обстрілу міста

Український гурт Tvorchi продемонстрував плакат з написом "Тернопіль" в ефірі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" після російського обстрілу міста.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у ніч проти 14 травня у Ліверпулі проходить фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

Український гурт Tvorchi після російського обстрілу Тернополя написав плакат з написом "Ternopil", і коли камера показує ложу української делегації, демонструють його в ефірі.