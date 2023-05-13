Розмова з Папою Римським може допомогти зупинити зло агресії

Зустріч із Папою Римським Франциском може допомогти зупинити агресію, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Зустрівся з Папою Римським Франциском, і це була розмова, яка справді може вплинути на історію, може допомогти зупинити зло агресії", - сказав вони у відеозверненні у п'ятницю.

За словами Зеленського, він "розповів про злочини, які вчинили російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей".

"Невідомо навіть точну кількість, скільки дітей Росія вкрала з України та ховає від рідних, від України десь там на чужині. Попросив Його Святість допомогти повернути наших дітей додому, в Україну", - сказав президент.

"Розповів і інші пункти нашої формули світу, окрім повернення всіх депортованих та полонених. І вірю, що воля та щирість Його Святості можуть наблизити реалізацію нашої формули світу можуть наблизити справедливий, чесний світ", - сказав Зеленський.