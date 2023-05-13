Події

22:27 13.05.2023

У Маріуполі окупанти допитують місцеве населення, залучаючи представників слідчого комітету РФ

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У Маріуполі окупанти допитують місцеве населення, залучаючи представників слідчого комітету РФ

У Маріуполі окупанти допитують місцеве населення залучаючи представників слідчого комітету РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У Маріуполі на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації. Вони беруть участь у принизливих допитах, що супроводжуються знущанням з цивільного населення", - сказано у зведенні.

Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.

Так, російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"Нещодавно у населеному пункті Таврійської Херсонської області на території дитячого садка загарбники облаштували польовий госпіталь. Напередодні відзначено прибуття 3 військових вантажних автомобілів з пораненими окупантами", - додали у зведенні Генштабу. 

Теги: #україна #населення #маріуполь #допити

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