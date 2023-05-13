Події

21:29 13.05.2023

Прем'єрка Італії: Я переконана, що Україна переможе

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Прем'єрка Італії: Я переконана, що Україна переможе

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні впевнена, що Україна здобуде перемогу в боротьбі з російською агресією.

"Я впевнена, що Україна переможе і стане ще сильнішою, стане більш процвітаючою", - заявила вона на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у суботу в Римі.

Прем'єрка зазначила, що вже зараз потрібно думати про вільну і відбудовану Україну.

"Кожна школа, кожна лікарня, все, що ми відкриємо в Україні, стане частиною і фундаментом усієї Європи", - сказала вона.

Мелоні запевнила, що "Італія - надійний союзник України".

 

 

Теги: #україна #перемога #премєр_міністр

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