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20:44 13.05.2023

Кулеба за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС країн ЄС: Із усіх питань рухаємося до конкретних рішень

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Кулеба за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС країн ЄС: Із усіх питань рухаємося до конкретних рішень

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Стокгольмі порушив питання далекобійних снарядів і короткострокового початку переговорів про вступ до ЄС, також обговорювали тему винищувачів F-16 та створення Спецтрибуналу.

"Звернувся до 27 колег-міністрів ЄС із двома запитами: 1. Далекобійні снаряди для артилерії; 2. Короткостроковий початок переговорів про вступ до ЄС Маємо прогрес з обох питань", - написав він в інстаграмі.

Також, за його словами, обговорювали теми української формули миру, представлення винищувачів F-16, створення Спецтрибуналу, нові поставки зброї, зерновий експорт, взаємодію з іншими регіонами та розмінування.

"Відверта і дружня розмова. Як і має бути між державами-членами та майбутнім членом ЄС. З усіх питань рухаємося до конкретних рішень", - запевнив голова МЗС.

Як повідомлялося, Кулеба 13 травня перебуває у Стокгольмі (Швеція), де бере участь у заходах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу та Індо-Тихоокеанського міністерського форуму.

У рамках візиту планується низка двосторонніх зустрічей міністра з колегами з країн Індо-Тихоокеанського регіону.

 

 

Теги: #єс #мзс #зустріч #голови

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