Ви це побачите, а Росія відчує - Зеленський про терміни контрнаступу

Президент України Володимир Зеленський не відповів на запитання про час початку контрнаступу, зазначивши, що "перші кроки будуть скоро".

"Ми дуже серйозно готуємося. Я знаю, що всі мотивовані. Але на жаль, я не можу відповісти на ваше запитання (про терміни - ІФ-У), але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує", - сказав він в інтерв'ю італійським ЗМІ в суботу.

"Ми точно готуємося і будемо це робити. Ми віримо, що перші важливі кроки будуть скоро", - сказав він.