Події

20:17 13.05.2023

Ви це побачите, а Росія відчує - Зеленський про терміни контрнаступу

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Ви це побачите, а Росія відчує - Зеленський про терміни контрнаступу

Президент України Володимир Зеленський не відповів на запитання про час початку контрнаступу, зазначивши, що "перші кроки будуть скоро".

"Ми дуже серйозно готуємося. Я знаю, що всі мотивовані. Але на жаль, я не можу відповісти на ваше запитання (про терміни - ІФ-У), але ви точно це побачите, а Росія це точно відчує", - сказав він в інтерв'ю італійським ЗМІ в суботу.

"Ми точно готуємося і будемо це робити. Ми віримо, що перші важливі кроки будуть скоро", - сказав він.

 

 

Теги: #терміни #контрнаступ #зеленський

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