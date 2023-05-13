Інформація про можливий витік хімічних речовин у Хмельницькому є фейком

Мер Хмельницького Олександр Симчишин спростував поширювану в мережі інформацію про те, що в місті можливий витік шкідливих хімічних речовин.

"Крім ракет і безпілотників, ворог бореться з нами й інформаційними методами. Зараз мережею поширюється інформація про нібито можливий витік шкідливих хімічних речовин у місті. Ці чутки не відповідають дійсності і спрямовані на те, щоб посіяти паніку", - написав Симчишин у телеграм-каналі в суботу.

Він закликав жителів міста не реагувати на провокації та зберігати інформаційну гігієну.